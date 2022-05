Tisiphone/ Anomalie magnétique / Fructose Father La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La salle gueule, le vendredi 3 juin à 21:00

Tisiphone (post-punk/cold wave Lyon) [https://tisiphone.bandcamp.com/album/koma-forte](https://tisiphone.bandcamp.com/album/koma-forte) + Fructuose Father (Afro disco punk Marseille) [https://fructosefather.bandcamp.com/](https://fructosefather.bandcamp.com/) + Anomalie magnétique// DJ Set [https://www.youtube.com/watch?v=m90hxh0WF54](https://www.youtube.com/watch?v=m90hxh0WF54)

5€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T21:00:00 2022-06-03T00:30:00

