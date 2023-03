Tirzah + Bendik Giske – Carte Blanche au festival CTM-Berlin lieu unique (le), 11 mars 2023, Nantes.

2023-03-11

Horaire : 21:00

Carte Blanche au festival CTM – Berlin.Fondé en 1999, le festival berlinois CTM se dévoue à tout ce que la musique électronique expérimentale et la pop ont de plus marginal et d’exaltant. Il met ainsi en lumière les communautés, philosophies et artistes qui en sont les pionniers et pionnières. Des beats qui appellent au mouvement et au rêve, une voix qui caresse et saisit, un groove issu du R’n’B des nineties : en deux albums, « Devotion » et « Colourgrade », Tirzah, le projet que mène la Britannique Tazir Mastin avec la productrice Mica Levi, et accompagnée sur scène du DJ et chanteur Coby Sey, a redéfini les contours d’une pop à la langueur trompeuse, résolument contemporaine. Quant au saxophoniste Bendik Giske, c’est son propre corps qu’il met à l’épreuve : pratiquant la technique de respiration circulaire, le Norvégien tire de son instrument des mélodies gracieuses, des vibrations charnelles, quasi animales. Résultat : une musique mutante, qui ouvre le champ des possibles.

