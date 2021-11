Langres Langres 52200 Haute-Marne, Langres Tirs à l’arquebuse Langres 52200 Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Tirs à l'arquebuse

du vendredi 15 juillet 2022 au lundi 15 août 2022

Langres 52200

Pour la 18e année consécutive, la Compagnie des Hallebardiers vous propose un événement gratuit et ludique autour de la valorisation vivante du patrimoine. En fin d’après midi, suivez les arquebusiers lors de leur passage en ville, ils vous conduiront jusqu’à la Tour du Petit-Sault pour une impressionnante démonstration de tir.

Entrée libre

Dates et horaires: 18:30-19:00

2022-07-15T18:30:00 2022-07-15T19:00:00;2022-07-16T18:30:00 2022-07-16T19:00:00;2022-07-17T18:30:00 2022-07-17T19:00:00;2022-07-18T18:30:00 2022-07-18T19:00:00;2022-07-19T18:30:00 2022-07-19T19:00:00;2022-07-20T18:30:00 2022-07-20T19:00:00;2022-07-21T18:30:00 2022-07-21T19:00:00;2022-07-22T18:30:00 2022-07-22T19:00:00;2022-07-23T18:30:00 2022-07-23T19:00:00;2022-07-24T18:30:00 2022-07-24T19:00:00;2022-07-25T18:30:00 2022-07-25T19:00:00;2022-07-26T18:30:00 2022-07-26T19:00:00;2022-07-27T18:30:00 2022-07-27T19:00:00;2022-07-28T18:30:00 2022-07-28T19:00:00;2022-07-29T18:30:00 2022-07-29T19:00:00;2022-07-30T18:30:00 2022-07-30T19:00:00;2022-07-31T18:30:00 2022-07-31T19:00:00;2022-08-01T18:30:00 2022-08-01T19:00:00;2022-08-02T18:30:00 2022-08-02T19:00:00;2022-08-03T18:30:00 2022-08-03T19:00:00;2022-08-04T18:30:00 2022-08-04T19:00:00;2022-08-05T18:30:00 2022-08-05T19:00:00;2022-08-06T18:30:00 2022-08-06T19:00:00;2022-08-07T18:30:00 2022-08-07T19:00:00;2022-08-08T18:30:00 2022-08-08T19:00:00;2022-08-09T18:30:00 2022-08-09T19:00:00;2022-08-10T18:30:00 2022-08-10T19:00:00;2022-08-11T18:30:00 2022-08-11T19:00:00;2022-08-12T18:30:00 2022-08-12T19:00:00;2022-08-13T18:30:00 2022-08-13T19:00:00;2022-08-14T18:30:00 2022-08-14T19:00:00;2022-08-15T18:30:00 2022-08-15T19:00:00

