Tirer les fils de l'Histoire : grand entretien avec Mathias Énard

Rencontre avec l’auteur Mathias Énard, dans le cadre du festival de littérature contemporaine Effractions 2024.

Auteur d’une dizaine de romans et récits, publiés depuis 2003 et lauréat de nombreux prix, Mathias Énard fait preuve d’une grande érudition en intégrant à son œuvre des connaissances d’anthropologie, de musicologie et de sciences diverses. Il y fait aussi une place importante à l’histoire : de Constantinople au XVIe siècle aux récents printemps arabes, divers univers historiques fournissent la trame de ses récits et donnent à ceux-ci de l’épaisseur.

Dans son dernier roman, Déserter (Actes Sud, 2023), les violences de la guerre subies par un déserteur anonyme lors d’un conflit contemporain et par un mathématicien est-allemand qui fut autrefois déporté par les nazis sont comme un écho bouleversant à l’invasion russe de l’Ukraine qui, en février 2022, a signé le retour de la guerre en Europe.

Mathias Énard, écrivain

Raphaëlle Leyris, journaliste au Monde des Livres

