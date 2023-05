Concert : JJ chante RENAUD 1 route de Chalencon, 18 juin 2023, Tiranges.

Dans le cadre du Week-end des Cents soupapes Tirangeoise, JJ RENAUD sosie officiel de Renaud sera en concert au Bar Restaurant Le Tire en Joie. 2 formules au choix (repas + spectacle ou seulement spectacle).

1 route de Chalencon Bar – restaurant le Tire en Joie

Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Within the framework of the Week-end of the Cents soupapes Tirangeoise, JJ RENAUD official double of Renaud will be in concert at the Bar Restaurant Le Tire en Joie. 2 formulas with the choice (meal + spectacle or only spectacle)

En el marco del Week-end des Cents soupapes Tirangeoise, JJ RENAUD, el doble oficial de Renaud, actuará en el Bar Restaurante Le Tire en Joie. 2 fórmulas a elegir (comida + espectáculo o sólo espectáculo)

Im Rahmen des « Week-end des Cents soupapes Tirangeoise » wird JJ RENAUD, der offizielle Doppelgänger von Renaud, ein Konzert im Bar-Restaurant Le Tire en Joie geben. sie haben die Wahl zwischen zwei Angeboten (Essen + Show oder nur Show)

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron