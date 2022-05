Tirage au sort pour le championnat de Bretagne des danseurs traditionnels Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Tirage au sort pour le championnat de Bretagne des danseurs traditionnels Ti ar Vro – Bro Gwened, 21 mai 2022, Vannes. Tirage au sort pour le championnat de Bretagne des danseurs traditionnels

Ti ar Vro – Bro Gwened, le samedi 21 mai à 11:00 La fédération Kenleur Mor Bihan organise le tirage au sort des danses qui seront présentées lors de la finale du 3 septembre à Gourin. Une retransmission sur les réseaux sociaux sera faite en direct. Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T12:30:00

