TIRAGE AU SORT JURÉS D’ASSISES 2023 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

TIRAGE AU SORT JURÉS D’ASSISES 2023 La Baule-Escoublac, 19 mai 2022, La Baule-Escoublac. TIRAGE AU SORT JURÉS D’ASSISES 2023 La Baule-Escoublac

2022-05-19 10:30:00 – 2022-05-19 12:30:00

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique En vue de l’établissement de la liste préparatoire des Jurés d’Assises 2023, la Ville de LA BAULE-ESCOUBLAC procédera, en séance publique, au tirage au sort de 39 électeurs. En vue de l’établissement de la liste préparatoire des Jurés d’Assises 2023, la Ville de LA BAULE-ESCOUBLAC procédera, en séance publique, au tirage au sort de 39 électeurs. La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse Ville La Baule-Escoublac lieuville La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

TIRAGE AU SORT JURÉS D’ASSISES 2023 La Baule-Escoublac 2022-05-19 was last modified: by TIRAGE AU SORT JURÉS D’ASSISES 2023 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 19 mai 2022 La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique