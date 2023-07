Dîner et soirée dansante Tir au Vol Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Gironde Dîner et soirée dansante Tir au Vol Arcachon, 17 août 2023, Arcachon. Arcachon,Gironde DÎNER ET SOIRÉE DANSANTE

Salle du Tir au Vol

Payant. Sur inscription. Ouvert à tous.

Yacht Club du Bassin d’Arcachon.

Tir au Vol

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



DINNER AND DANCE

Salle du Tir au Vol

Charges apply. Registration required. Open to all.

Yacht Club du Bassin d?Arcachon CENA Y BAILE

Sala del Tir au Vol

De pago. Inscripción obligatoria. Abierto a todos.

Club Náutico de la Dársena de Arcachon ABENDESSEN UND TANZABEND

Saal des Tir au Vol

Kostenpflichtig. Nach vorheriger Anmeldung. Für alle offen.

