Villars Dordogne Tir au propulseur de 14h à 15h30 et peinture de 15h30 à 17h. ces activités sont proposées sans supplément de prix avec le billet pour la grotte ou le jardin. Tir au propulseur de 14h à 15h30 et peinture de 15h30 à 17h. ces activités sont proposées sans supplément de prix avec le billet pour la grotte ou le jardin. +33 5 53 54 82 36 Tir au propulseur de 14h à 15h30 et peinture de 15h30 à 17h. ces activités sont proposées sans supplément de prix avec le billet pour la grotte ou le jardin. Catherine Birckell dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Catégories d'évènement: Dordogne, Villars
Lieu Villars
Adresse Le Cluzeau Grotte de Villars
Ville Villars