Débutants ou archer(e)s déjà pratiquants, les installations “salle” et “extérieurs” devraient répondre à vos attentes pour pratiquer votre passion soit en loisir ou en compétition. ### Horaires : * 4 septembre : 14h30 – 17h30 * 5 septembre : 9h30 – 12h ### Renseignements : [http://club.quomodo.com/ssva/](http://club.quomodo.com/ssva/) Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021, l’association de la Saint Sébastien Villeneuvoise vous donne rendez-vous au Jardin d’Arc, plaine Canteleu rue du 8 mai 1945. Plaine Canteleu rue du 8-Mai-1945 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

