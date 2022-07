Tir à l’arc Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Tir à l’arc Saint-Lunaire, 21 juillet 2022, Saint-Lunaire. Tir à l’arc

Complexe sportif Pol Lebreton Rue de la Saudrais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Rue de la Saudrais Complexe sportif Pol Lebreton

2022-07-21 – 2022-07-21

Rue de la Saudrais Complexe sportif Pol Lebreton

Saint-Lunaire

Ille-et-Vilaine Séances de tir à l’arc pour les enfants de 10 ans et plus. 10 participants par séances. Gratuit, inscription obligatoire par téléphone. Jeudi 21 juillet 2022 – De 10h à 11h et de 11h à 12h – Complexe sportif Pol Lebreton +33 6 17 70 26 80 Séances de tir à l’arc pour les enfants de 10 ans et plus. 10 participants par séances. Gratuit, inscription obligatoire par téléphone. Jeudi 21 juillet 2022 – De 10h à 11h et de 11h à 12h – Complexe sportif Pol Lebreton Rue de la Saudrais Complexe sportif Pol Lebreton Saint-Lunaire

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Rue de la Saudrais Complexe sportif Pol Lebreton Ville Saint-Lunaire lieuville Rue de la Saudrais Complexe sportif Pol Lebreton Saint-Lunaire Departement Ille-et-Vilaine

Tir à l’arc Saint-Lunaire 2022-07-21 was last modified: by Tir à l’arc Saint-Lunaire Saint-Lunaire 21 juillet 2022 Complexe sportif Pol Lebreton Rue de la Saudrais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine