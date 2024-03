TIR À L’ARC PRIX DU DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT Viols-en-Laval, samedi 27 avril 2024.

Organisé par le Comité Départemental de Tir à l’Arc de l’Hérault, avec le concours du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Prix du Département de l’Hérault de Tir à l’Arc se déroulera en Nature 3D, le samedi 27 avril.

Le Domaine Départemental de Roussière accueille chaque année ce prix ouvert aux jeunes archers des écoles de Tir, aux adultes débutants non compétiteurs et aux « Cheveux d’Argent ».

Plus de 90 archers sont attendus. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

Domaine Départemental de Roussière

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie jackie.racinais@gmail.com

L’événement TIR À L’ARC PRIX DU DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT Viols-en-Laval a été mis à jour le 2024-03-25 par HERAULT SPORT