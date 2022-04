TIR À L’ARC : PRIX DU DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT Viols-en-Laval Viols-en-Laval Catégories d’évènement: Hérault

Viols-en-Laval Hérault Viols-en-Laval Ce concours annuel à l’invitation du Département de l’Hérault, avec le soutien logistique d’Hérault Sport, se déroule traditionnellement au Domaine Départemental de Roussières.

Plus de 80 participants, des poussins aux super vétérans, soit 14 catégories, sont attendus.

12 pelotons seront au départ simultané dès 14h, pour une rencontre découverte de parcours-tir campagne, tir Nature et tir 3D. Les archers des clubs héraultais sont conviés par le Comité Départemental de l’Hérault de Tir à l’Arc au Prix du Département de l’Hérault le samedi 23 avril après-midi. +33 6 26 73 67 20 Ce concours annuel à l’invitation du Département de l’Hérault, avec le soutien logistique d’Hérault Sport, se déroule traditionnellement au Domaine Départemental de Roussières.

