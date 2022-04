TIR A L’ARC Plaine des Sport – Terrain Synthétique 4, 20 avril 2022, Bègles.

TIR A L’ARC

Plaine des Sport – Terrain Synthétique 4, le mercredi 20 avril à 10:30

Le Tir à l’arc est un sport, qui procure un sentiment de liberté. C’est une discipline qui apprend la maîtrise de soi, la gestion de ses émotions, développe la concentration et la précision, et est accessible à tous selon ses goûts et sa morphologie. Sport d’intégration, respectueux de l’environnement, le tir à l’arc permet aux valides et non-valides de pratiquer ensemble sur un même pas de tir et dans les mêmes conditions. **L’inscription au préalable est préférable.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

Venez donc réveiller le Robin des bois qui sommeille en vous !

Plaine des Sport – Terrain Synthétique 4 Avenue Pierre Mendès France, 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T10:30:00 2022-04-20T11:30:00