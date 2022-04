Tir à l’arc ou Grimpe d’arbre – Les mardis Les Champeaux Les Champeaux Catégories d’évènement: Les Champeaux

Les Champeaux Orne Les Champeaux Tous les mardis de l’été, venez respirer le grand air et dégourdir vos gambettes avec Arc en cime ! Une activité tir à l’arc ou grimpe d’arbres au choix avec un moniteur diplômé d’état. Sur réservation

A partir de 6 ans arcencime@gmail.com +33 7 60 63 67 46 Tous les mardis de l’été, venez respirer le grand air et dégourdir vos gambettes avec Arc en cime ! Une activité tir à l’arc ou grimpe d’arbres au choix avec un moniteur diplômé d’état. Sur réservation

