Tir à l'arc ou Grimpe d'arbre 2021-08-19

Les Champeaux Orne Les Champeaux Activité Tir à l’Arc ou Grimpe d’Arbre assurée par Arc en Cime avec un moniteur diplômé d’état.

Tir à l’arc : 15 € / personne au lieu de 20 € / personne pour les 8 premiers inscrits.

Grimpe d’arbre : 20 € / personne au lieu de 30 € / personne pour les 6 premiers inscrits.

Durée : 2h

