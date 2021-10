Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse 65370, Mauléon-Barousse Tir à l’arc Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse Catégories d’évènement: 65370

Mauléon-Barousse 65370 Mauléon-Barousse Pendant les vacances, le tir à l’arc pose ses flèches à la Maison des Sources ! Un site à découvrir ou à redécouvrir avec son écomusée, son parc arboré, son aire de pique-nique et ses départs de sentiers… Réservation obligatoire à partir de 6 ans. Activité encadrée par le Bureau Montagne des Nestes. maison-des-sources@orange.fr +33 5 62 39 23 85 dernière mise à jour : 2021-10-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65

