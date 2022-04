Tir à l’arc : initiation pour les grands

2022-04-13 17:00:00 – 2022-04-13 18:00:00 Savez-vous tirer dans le mille ? Notre animateur diplômé vous initie à cette discipline millénaire en toute sécurité ! Munis de vos arcs et flèches, tentez d'atteindre le cœur de la cible comme des Robin des Bois modernes. • À partir de 10 ans. Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même. • Encadrée par un moniteur diplômé. Matériel adapté fourni. En extérieur ou en intérieur (pas de tir à l'arc ou tennis club, selon conditions météo). • Activité soumise aux règles sanitaires en vigueur. • Prévoir une tenue de sport.

