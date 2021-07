Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Tir à l’arc : Découverte + concours 5 flèches Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Tir à l’arc : Découverte + concours 5 flèches Bagnoles de l’Orne Normandie, 15 août 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. Tir à l’arc : Découverte + concours 5 flèches 2021-08-15 14:00:00 – 2021-08-15 18:00:00 Pas de tir Avenue de la Ferté Macé

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Saurez-vous tirer dans le mille ?

Notre animateur diplômé vous initiera à cette discipline millénaire en toute sécurité ! Munis de vos arcs et flèches, vous tenterez d’atteindre le cœur de la cible comme des Robin des Bois modernes.

