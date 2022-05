Tir à l’arc – Coupe du Monde Hyundai Château de Vincennes Vincennes Catégories d’évènement: île de France

Vincennes

Tir à l’arc – Coupe du Monde Hyundai Château de Vincennes, 21 juin 2022, Vincennes. Du samedi 25 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 16h30

samedi, dimanche

de 10h00 à 12h00

Du mardi 21 juin 2022 au vendredi 24 juin 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h00

. payant

Pour sa deuxième édition du 21 au 26 juin, l’étape parisienne de la Coupe du Monde Hyundai de Tir à l’Arc poursuit ses initiatives environnementales. La Coupe du Monde Hyundai de Tir à l’Arc poursuit ses initiatives environnementales, à travers un programme qui suit la chartre des 15 engagements éco-responsables des organisateurs d’évènements, approuvée par le ministère français des Sports et du WWF France. L’objectif est de mettre en place des actions significatives pour réduire l’impact de l’hébergement hôtelier, du transport et de la restauration sur l’environnement lors des événements organisés dans toute la France. Programme Stade Charlety Lundi 21 au vendredi 24 juin : 10h-16h30 : éliminatoires Château de Vincennes Samedi 25 juin : Finales arc à poulies | 10h-12h : finales double mixte et équipes | 14h-16h30 : finales individuelles Dimanche 26 juin : Finales arc classique | 10h-12h : finales double mixte et équipes | 14h-16h30 : finales individuelles Château de Vincennes Avenue de Paris 94300 Vincennes Contact : https://www.archeryworldcup.paris/fr

Illustration Facebook Coupe du Monde de tir à l’arc

Détails Catégories d’évènement: île de France, Vincennes Autres Lieu Château de Vincennes Adresse Avenue de Paris Ville Vincennes lieuville Château de Vincennes Vincennes Departement Paris

Château de Vincennes Vincennes Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vincennes/

Tir à l’arc – Coupe du Monde Hyundai Château de Vincennes 2022-06-21 was last modified: by Tir à l’arc – Coupe du Monde Hyundai Château de Vincennes Château de Vincennes 21 juin 2022 Château de Vincennes Vincennes vincennes

Vincennes Paris