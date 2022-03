TIR A L’ARC. Championnat Départemental à 25 mètres Gymnase Tranchier Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

TIR A L’ARC. Championnat Départemental à 25 mètres Gymnase Tranchier, 3 avril 2022, Martigues. TIR A L’ARC. Championnat Départemental à 25 mètres

Gymnase Tranchier, le dimanche 3 avril à 08:30

Localisation ————

Entrée Libre

SLC Section Tir à l’Arc organise le Championnat Départemental à 25 mètres, catégorie Pupilles à Seniors. Gymnase Tranchier Avenue Guy Moquet Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T08:30:00 2022-04-03T18:30:00

