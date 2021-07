Tir à l’arc Bourbriac, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Bourbriac.

Tir à l’arc 2021-07-13 15:00:00 – 2021-07-13 17:00:00

Bourbriac Côtes d’Armor Bourbriac

Laissez vous tenter par une séance de tir à l’arc ! Sur un parcours 2D et 3D, nous mettrons à l’épreuve votre habileté et votre capacité de concentration. De quoi partager un bon moment en famille ou entre amis. A partir de 8 ans, pour les plus jeune, admis sur tir ventouse uniquement.

sportsetnature@eau-et-rivieres.org http://www.eau-et-rivieres.org/home

