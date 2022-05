Tir à l’arc Bains-sur-Oust, 12 juillet 2022, Bains-sur-Oust.

Tir à l’arc Ile aux Pies Bungalow plein air Bains-sur-Oust

2022-07-12 – 2022-07-12 Ile aux Pies Bungalow plein air

Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine Bains-sur-Oust

Dans un cadre calme et serein, cette activité à sensations requiert concentration et précision. Son côté ludique en fait un moment idéal à partager en famille, entre petits et grands !

Âge minimum 8 ans / Prévoir chaussures de sport, bouteille d’eau / Sur réservation.

activites.nature@lafede.fr +33 2 99 72 17 46 https://www.tourisme-pays-redon.com/reservez-en-ligne

Ile aux Pies Bungalow plein air Bains-sur-Oust

