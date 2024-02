Tir à l’arc au Château de Ventadour Moustier-Ventadour, jeudi 18 juillet 2024.

Tir à l’arc au Château de Ventadour Moustier-Ventadour Corrèze

Viens t’initier au tir à l’arc comme au temps de chevaliers et des archers ! Activité encadrée par un moniteur de la station Marcillac sport nature .

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Taris 5€/adulte et 3€/enfant, gratuit pour les moins de 6 ans.

Renseignements au 05 55 93 04 34. .

La Chanselve

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine accueil@tourisme-egletons.com

