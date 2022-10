Tir à l’arc : 3e Parcours France Indoor de tir libre Saint-Junien Saint-Junien Catégorie d’évènement: Saint-Junien

2022-10-29 – 2022-10-30 Haute-Vienne Saint-Junien Ouvert au public au Palais des Sports et au Gymnase des Charmilles, à partir de 8h.

Remise des prix à la salle des Congrès le dimanche à partir de 14h. Le club de Tir à l’arc de Saint-Junien et la Fédération Française de Tir Libre organisent le troisième Parcours France Indoor, rassemblement national en salle de la FFTL, sous l’égide de la Fédération Internationale IFAA. Ce tournoi se déroulera à partir du vendredi 28 octobre et durant tout le week-end. Les archers venant de toute la France (entre 100 et 180 archers) procèderont à trois manches de tir durant les deux jours. Saint-Junien

