TIR A L ARC AU CHATEAU DE LA LORIE Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: 49500

Segré-en-Anjou Bleu

TIR A L ARC AU CHATEAU DE LA LORIE Segré-en-Anjou Bleu, 11 septembre 2022, Segré-en-Anjou Bleu. TIR A L ARC AU CHATEAU DE LA LORIE Segré-en-Anjou Bleu

2022-09-11 – 2022-09-11

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Compétition de tir à l’arc dans les jardins du château avec l’association Les Archers du SOC . Visite du château dans la journée possible (tarif habituel) – Restauration sur place. Compétition de tir à l’arc au château de la Lorie Accueil Compétition de tir à l’arc dans les jardins du château avec l’association Les Archers du SOC . Visite du château dans la journée possible (tarif habituel) – Restauration sur place. Segré-en-Anjou Bleu

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: 49500, Segré-en-Anjou Bleu Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville Segré-en-Anjou Bleu Departement 49500

Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/segre-en-anjou-bleu/

TIR A L ARC AU CHATEAU DE LA LORIE Segré-en-Anjou Bleu 2022-09-11 was last modified: by TIR A L ARC AU CHATEAU DE LA LORIE Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu 11 septembre 2022 49500 Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu 49500