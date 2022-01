TIPS N’ TRICKS – Rencontre #4 Le Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

TIPS N’ TRICKS – Rencontre #4 Le Metronum, 25 mars 2022, Toulouse. TIPS N’ TRICKS – Rencontre #4

Le Metronum, le vendredi 25 mars à 17:00

**TIPS N’ TRICKS // RENCONTRE #4** ———————————- **vendredi 25 mars 2022** de 17h00 à 19h00 proposée par **Le Metronum** et [**Octopus**](https://federation-octopus.org/) ### **Développer un projet Rap aujourd’hui?** Dans une sphère musicale saturée de projets, comment tirer son épingle du rap jeu ? Du repérage à la communication digitale, bénéficiez de conseils et de retours d’expériences de professionnel·le·s, afin de construire ou d’affiner vos stratégies. — Conférence gratuite avec inscription obligatoire (à venir) Pass vaccinal et port du masque obligatoires : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Le Metronum X Octopus présentent TIPS N' TRICKS – Rencontre #4 le 25 mars au Metronum !

