TIPS N’ TRICKS – Rencontre #3 (en visio-conférence) Le Metronum, 15 février 2022, Toulouse.

TIPS N’ TRICKS – Rencontre #3 (en visio-conférence)

Le Metronum, le mardi 15 février à 17:00

**TIPS N’ TRICKS // RENCONTRE #3 (en visio-conférence)** ——————————————————– ### mardi 15 février 2022 de 17h00 à 19h00 proposée par **Le Metronum** et [**Octopus**](https://federation-octopus.org/) ### ** »SACEM > AAA : Droit d’Auteur, Adhésion et aide à l’Autoproduction »** Le Metronum et Octopus vous invitent à rencontrer la Sacem, Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique, en la personne de sa déléguée régionale. L’objectif est de vous donner les clés de compréhension du fonctionnement de la gestion collective et de la répartition du droit d’auteur, ainsi que les possibilités offertes, en tant que sociétaire, par la plateforme Sacem Plus et l’action culturelle de la Sacem. Celle-ci a pour mission le développement de la carrière des auteurs-compositeurs, l’accompagnement des éditeurs, la valorisation des œuvres et le soutien aux projets de création et de diffusion. — Conférence gratuite avec inscription obligatoire (à venir) Lien de la visio-conférence à venir également.

Conférence gratuite avec inscription obligatoire (à venir)

Le Metronum X Octopus présentent TIPS N’ TRICKS – Rencontre #3 le 15 février en visio-conférence ! !

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T17:00:00 2022-02-15T19:00:00