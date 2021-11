TIPS N’ TRICKS – Conférence #2 Le Metronum, 25 janvier 2022, Toulouse.

**TIPS N’ TRICKS // CONFÉRENCE #2** ———————————– **MAR 25.01.2022** **17H – 19H au Metronum** proposée par **Le Metronum** et [**Octopus**](https://federation-octopus.org/) Que vous soyez artistes, musicien·ne·s, porteur·euse·s de projets ou juste curieuses et curieux, venez rencontrer et échanger avec des professionnel·le·s des musiques actuelles, le temps d’un moment interactif et privilégié. La fédération Octopus et le Metronum s’associent pour vous proposer un cycle de conférences Tips n’ Tricks pour être au plus proche de vos pratiques en vous apportant des éclairages, des conseils et des astuces. — Conférence gratuite avec inscription obligatoire à venir Pass sanitaire et port du masque obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



2022-01-25T17:00:00 2022-01-25T19:00:00