Tipis ou Voyage initiatique autour des Sentiments Jardin botanique du Musée des tumulus de Bougon Bougon, dimanche 2 juin 2024.

Tipis ou Voyage initiatique autour des Sentiments Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 14h00 Jardin botanique du Musée des tumulus de Bougon 4€ / participant, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Tipis

ou Voyage initiatique autour des Sentiments

Par la Compagnie MastoCK

À partir de 6 ans et pour les adultes curieux

Un peu comme un conte philosophique autour de la vie, l’enfant est amené à s’interroger sur l’importance des sentiments, de l’amitié. 3 univers intimes et feutrés dans des tipis autour des Courageux et des Amoureux, des Sincères et des Généreux, des Curieux et des Malicieux. Confidences, anecdotes, poèmes de Bernard Friot (extraits de Peut-être Oui) et chanson rythment chaque tipi.

Les tipis seront installés au coeur du jardin botanique.

Jardin botanique du Musée des tumulus de Bougon La Chapelle de Bougon, 79800 Bougon Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 05 12 13 http://tumulus-de-bougon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0549051213 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-bougon@deux-sevres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/les-evenements/rendez-vous-au-jardin/ »}] Accolé au site archéologique, le jardin botanique du Musée des tumulus de Bougon présente les espèces végétales utilisées et/ou cultivées au Néolithique, période de construction des tumulus et des premières cultures de plantes. Parking, l’accès au jardin botanique se fait uniquement par l’accueil du musée

©Caroline Bazin