Adapté du livre-CD du même nom chez Benjamin médias, le spectacle Tipi tipi ta a été créé par Fred Bigot, musicien/bidouilleur de sons, et son comparse Christophe Alline, illustrateur/fabricoleur. Ils s’en donnent à cœur joie pour triturer nos chansons d’enfance et en créer de nouvelles.

Une invitation pour le tout jeune spectateur, dès 2 ans, à se laisser aller à suivre le fil tendu par les deux complices à la façon d’un rayon magique nous emportant en chanson dans un voyage à travers les quatre éléments : l’air, l’eau, le feu et la terre.

Réservation obligatoire.

Spectacle graphique, sonore et musical par la Compagnie Le petit rayon magique mercredi 20 avril 2022, 10h, salle de l’Entrepôt à Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou).

reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou. +33 2 41 24 14 60 http://www.valleesduhautanjou.fr/

