La Richardais Ille-et-Vilaine Un tipi cocooning vous accueille pour un moment de lecture. Profitez d’une sélection de livres sur le thème de la nature, en lecture libre ou proposée par l’animatrice. 2 personnes maximum dans le tipi. Animation pour enfants et adultes, proposée par Marie. Accès libre. Masque obligatoire. Mercredi 07 juillet 2021 – 10h30 – 11h45 / 14h -16h30 – Médiathèque L’estuaire mediatheque@ville-larichardais.fr +33 2 23 16 91 28 https://mediatheques.cote-emeraude.fr/l-estuaire-la-richardais Un tipi cocooning vous accueille pour un moment de lecture. Profitez d’une sélection de livres sur le thème de la nature, en lecture libre ou proposée par l’animatrice. 2 personnes maximum dans le tipi. Animation pour enfants et adultes, proposée par Marie. Accès libre. Masque obligatoire. Mercredi 07 juillet 2021 – 10h30 – 11h45 / 14h -16h30 – Médiathèque L’estuaire dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Étiquettes évènement : Autres Lieu La Richardais Adresse Médiathèque L'estuaire 17 Rue de Dinard Ville La Richardais lieuville 48.60703#-2.03372