Balade botanique au jardin des 4 branches -Tipi des possibles / Biocoop la Gambille Tipi des possibles Trégueux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

TREGUEUX

Balade botanique au jardin des 4 branches -Tipi des possibles / Biocoop la Gambille Tipi des possibles, 12 octobre 2022, Trégueux. Balade botanique au jardin des 4 branches -Tipi des possibles / Biocoop la Gambille Mercredi 12 octobre, 14h00 Tipi des possibles

Inscription obligatoire

Découverte des plantes comestibles du jardin : confectionner un herbier et préparer un mesclun d’herbes sauvages de saison Tipi des possibles 13 impasse Lavoisier Trégueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://tregueux.biocoop.net/le-tipi-des-possibles-816.html »}, {« link »: « mailto:animation@lagambille.fr »}] Géric vous présente ses astuces pour bien manger au jardin : découvrir de nouvelles saveurs, s’appuyer sur des savoirs en s’équipant d’un sens de l’observation, garant de notre sécurité. Il vous propose de confectionner un herbier autour de la préparation d’un mesclun d’herbes sauvages de saison. Rendez-vous le mercredi 12 octobre à 14h au magasin Biocoop la Gambille de Trégueux au 13 impasse Lavoisier.

GRATUIT – Inscription obligatoire – Jauge : 10 personnes Le Tipi des possibles est un espace de rencontre participatif et collaboratif pour transformer nos modes de vie et agir collectivement pour un monde durable et solidaire. En partenariat avec les acteurs de la transition sur le territoire, les expositions, ateliers, rencontres permettent de partager des alternatives. Ce projet est porté par la Biocoop la Gambille. Retrouvez Géric sous le Tipi lors de nos rendez-vous mensuels.

Par ici le programme ! Informations et inscriptions à animation@lagambille.fr ou au 06 79 00 17 49

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-12T14:00:00+02:00

2022-10-12T16:30:00+02:00 Géric et nos botanistes en herbe font du repérage au jardin

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, TREGUEUX Autres Lieu Tipi des possibles Adresse 13 impasse Lavoisier Ville Trégueux Age maximum 99 lieuville Tipi des possibles Trégueux Departement Côtes-d'Armor

Tipi des possibles Trégueux Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tregueux/

Balade botanique au jardin des 4 branches -Tipi des possibles / Biocoop la Gambille Tipi des possibles 2022-10-12 was last modified: by Balade botanique au jardin des 4 branches -Tipi des possibles / Biocoop la Gambille Tipi des possibles Tipi des possibles 12 octobre 2022 Tipi des possibles Trégueux Trégueux

Trégueux Côtes-d'Armor