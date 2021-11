TIOMBO + SEKSION MALOYA à Aubervilliers (93) au POINT FORT LE POINT FORT, 7 novembre 2021, Aubervilliers.

LE POINT FORT, le dimanche 7 novembre à 18:00

**FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE** – TOURNÉE GÉNÉRALE ! DU 8 OCT AU 14 NOV 2021 ? **⭐ TIOMBÔ [ Maloya ]** **TIOMBÔ**, c’est la naissance d’un quartet qui réunit deux griots modernes, **Olivier Araste** de l’Île de la Réunion (Lindigo) et **Menwar**, musicien « typique » de l’Île Maurice, virtuose du tambour ravane, accompagnés de **Kersley Sham**, étonnant percussionniste, et **Fixi**, accordéoniste du groupe Java. Leurs textes puissants et poétiques retracent l’histoire mouvementée du métissage de ces îles, et se font l’écho du monde d’aujourd’hui. TIOMBÔ c’est le maloya et le séga réunis, une musique jubilatoire et une célébration des ancêtres. Direction artistique : **Françoise Degeorges**. **⭐SEKSION MALOYA,** Fils de réunionnais ayant quitté l’île avec le Bumidom dans les années 70, **Loran Velia** a fondé **Seksion Maloya** il y a quelques années pour partir en quête de ses racines créoles et les célébrer en musique. Le groupe a accompagné et/ou joué avec les plus grands artistes de la scène maloya : Danyel Waro, Jean-Didier Hoareau, Christine Salem, René Lacaille… – * Un concert annoncé dans l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** –

LE POINT FORT 174 avenue Jean Jaurès 93300 AUBERVILLIERS Aubervilliers Villette – Quatre-Chemins Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T18:00:00 2021-11-07T20:00:00