Tiohtiá:ke [Montréal] de Michel Jean Centre culturel canadien Paris, 18 septembre 2023, Paris.

Le lundi 18 septembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. Jusqu’à 130 ans. gratuit

Gratuit, sur réservation

Michel Jean est de retour au Centre culturel canadien pour présenter son plus récent roman publié dans la collection Voix Autochtones aux éditions du Seuil, Tiohtià:ke [Montréal]. Un roman sensible avec des personnages profondément humains qui, avec empathie et introspection, nous plonge dans la réalité des autochtones en situation d’itinérance à Montréal.

Avant l’arrivée des Européens, l’île de Montréal était un territoire mohwak. Tiohtià:ke est le nom de l’île de Montréal en mohwak. Elie Mestenapeo, un jeune Innu de la Côte-Nord, au Québec, a tué son père violent dans une crise de rage. Il a fait 10 ans de prison. À sa sortie, banni à vie par sa communauté, il prend la direction de Montréal où il rejoint rapidement une nouvelle communauté : celle des autochtones SDF, invisibles parmi les invisibles

Michel Jean œuvre dans cet univers tragique avec grâce, s’appuyant sur un style minimaliste, chargé de sons, d’odeurs et d’images et dénué de pathos.

Né en 1960, Michel Jean est un journaliste et auteur innu. Il a été grand reporter pendant une vingtaine d’années et a notamment couvert les conflits en Irak et au Liban. Il présente aujourd’hui le JT sur TVA, l’une des grandes chaînes de télévision au Québec. Michel Jean est l’auteur de plusieurs ouvrages et est très actif sur la scène littéraire autochtone québécoise. Son précédent roman, Kukum (éditions Dépaysage/en poche aux éditions Points) a été récompensé en France du prix France-Québec en 2020, du Prix VLEEL 2020, du Prix Nature Nomade 2021, du Prix Étincelles 2022 et du Prix du Meilleur Roman des lecteurs Points 2023.

Cette rencontre sera animée par Marie Jouvin, journaliste pour Lire Magazine et fondatrice du blog Trouble Bibliomane. Elle sera suivie par une séance de signatures.

En partenariat avec les éditions du Seuil

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://canada-culture.org/event/tiohtiake-montreal-de-michel-jean/ +33144432190 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/

© Julien Faugere