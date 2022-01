Tio, itinéraire d’une enfant de Brassens Mallemort, 25 février 2022, Mallemort.

Tio, itinéraire d’une enfant de Brassens Mallemort

2022-02-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-25 21:45:00 21:45:00

Mallemort Bouches-du-Rhône Mallemort

Entre poésie et chansons, avec son style méditerranéen aux touches flamencas,

Christina Rosmini tisse à partir de la plume de Georges Brassens sa propre

histoire et celle des siens sur trois générations, nous faisant ainsi, par

la même occasion, redécouvrir les oeuvres majeures du poète (La

Chasse aux Papillons, Embrasse-les tous, Je Vous salue Marie… etc.)

Ce spectacle musical retrace le parcours d’une petite fille d’ouvriers venus

d’Espagne, d’Italie et de Corse que Tonton (Tío) Brassens a «élevée» en lui

donnant accès à une oeuvre d’une portée universelle.

+33 4 90 57 41 62

Mallemort

