Tiny Moon – par Solé Productions Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 21 avril 2023, Nantes.

2023-04-21 Représentations du 17 au 21 avril 2023 à 10h et à 11h

Horaire : 11:00 11:25

Gratuit : non 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Pluridisciplinaire – musique, chant, ombre et mouvement. Tiny Moon est une naissance, un soupir, une rencontre de sphères lointaines et proches à la fois… un cocon et une métamorphose. La lune se déploie dans toutes ses phases, elle apparaît et disparaît. Elle va à la rencontre de personnages et évolue au milieu de petites planètes qui dansent sur une musique des sphères, auréolées d’ombres et de lumières : orgue à cristal, sanza, bambou-sax, tambour amérindien et guitare, mais aussi souffle, onomatopées rythmées et voix chantées. De la rondeur, de la douceur à voir, écouter et rêver. Public : de 6 mois à 3 ans Durée : 25 min.

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil