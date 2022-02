Tiny houses solidaires, association Castor méditatif Supermonde Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

Supermonde, le mercredi 16 mars à 15:00

**Dans l’atelier de l’association Castor méditatif, découvrez la fabrication de ces habitats légers, réversibles et mobiles : des tiny-houses solidaires.** 4,1 millions de personnes souffrent du mal-logement en France aujourd’hui. C’est face à ce constat que se mobilise la jeune association Castor Méditatif – nommée ainsi d’après le surnom qui était donné au jeune Abbé Pierre (alors Henri Grouès) par ses pairs pendant ses années de scoutisme. Installée en 2021 à Mondeville, Castor Méditatif expérimente ainsi la construction de tiny houses à vocation très sociale – ces «micromaisons» sans fondations qui suscitent un intérêt croissant aujourd’hui auprès d’une diversité de publics, aussi bien pour leur faible coût que leurs vertus écologiques (faible consommation de ressources et respect de la vie du sol). Construites collectivement, notamment par des personnes inscrites dans un parcours de réinsertion, ces tiny houses permettront en outre aux personnes qui les occupent d’en devenir propriétaire. Aussi au terme de son remboursement par les loyers versés, constitués pour tout ou partie par l’aide au logement, la tiny house devient-elle propriété de son occupant. Rencontrez l’équipe de Castor Méditatif, découvrez leur projet et la fabrication de ces habitats originaux.

Entrée libre sur inscription (chantierscommuns.fr)

2022-03-16T15:00:00 2022-03-16T16:30:00

