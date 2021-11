Toulouse Espace Job Haute-Garonne, Toulouse Tintin, le secret de la licorne Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Tintin, le secret de la licorne Espace Job, 12 décembre 2021, Toulouse. Tintin, le secret de la licorne

Espace Job, le dimanche 12 décembre à 15:30

Projection ———- **Steven Spielberg, 2011, 1h47, VF** Tintin, un jeune reporter bruxellois, se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret… Joyeux Noël !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T15:30:00 2021-12-12T16:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Job Adresse 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Job Toulouse