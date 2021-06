Bordeaux Musée de la Mer et de la Marine Bordeaux, Gironde Tintin et la Musique Musée de la Mer et de la Marine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Les albums de Tintin comportent des références musicales compréhensibles par tous les lecteurs de 7 à 77 ans, du moins au moment de leur parution, car celles-ci ont souvent vieilli et perdu leur public. Cette conférence passe en revue toutes les musiques qui ont inspiré Hergé, opéras, opéras comiques, opérettes, chansons, comptines, musique traditionnelles des pays les plus exotiques, des Andes au Tibet en passant par le Congo ou le Japon, en les remettant dans leur contexte : celui de l’album, mais aussi le contexte historique, culturel, sociétal ou politique. La présentation s’appuiera sur des images extraites des albums, photos, enregistrements audio (tous d’époque – c’est-à-dire des enregistrements auxquels Hergé avait accès) et surtitrages en direct intégrés dans les bulles des planches, afin de rendre parfaitement compréhensibles les textes chantés. Sélectionné par le magazine Diapason pour représenter le violoncelle français, avec une dizaine de collègues de sa génération, Alexis Descharmes a été formé au Conservatoire de Paris. Titulaire de l’Opéra national de Paris de 2006 à 2016, il rejoint ensuite l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, en qualité de violoncelle solo. Il compte à son actif une cinquantaine d’enregistrements discographiques et co-fonde en 2019 le PAGE (Petit Atelier des Grandes Émotions), un collectif artistique pluridisciplinaire qui propose des projets originaux, nourris par la musique, la littérature, la danse, la peinture, etc…

Tarif : 5 euros – Gratuit pour : les Amis du Musée Mer Marine, les enfants de 0 à 12 ans, les détenteurs d’un billet du jour.

Retrouvez le célèbre reporter belge ce dimanche 6 juin À 16h00 au Musée Mer Marine de Bordeaux avec la conférence de Alexis DESCHARMES Tintin et la Musique Présentation en musique et en images Musée de la Mer et de la Marine 89 rue des étrangers, 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

