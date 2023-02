Concert d’orgue Eglise de la Trinité, 26 mars 2023 17:00, Tinténiac.

Récital d’orgue avec les musiciens Florence Rousseau et Loïc Georgeault Dimanche 26 mars, 17h00 1

http://www.l-georgeault.weebly.com

Les Amis de l’orgue invitent Florence Rousseau (titulaire à la Cathédrale de Rennes) et Loïc Georgeault (titulaire dans les cathédrales de Rennes et de Saint-Malo).

Les deux musiciens seront aux claviers du grand orgue pour interpréter des pages de Bach, Mendelssohn, Stainer, Darke, Stanford et Langlais.

Eglise de la Trinité rue du Prieuré, 35190 Tinténiac Tinténiac 35190 Ille-et-Vilaine

Les Amis de l’orgue invitent **Florence Rousseau** (titulaire à la Cathédrale de Rennes) et **Loïc Georgeault** (titulaire dans les cathédrales de Rennes et de Saint-Malo).

Les deux musiciens seront aux claviers du grand orgue pour interpréter des pages de _Bach, Mendelssohn, Stainer, Darke, Stanford et Langlais._