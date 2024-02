TINTA’MARS LE PRIX NOBELGE Velles, samedi 16 mars 2024.

Tout public

À la Salle des fêtes.

Pierre Mathues a reçu le Prix Nobelge du Dictionnaire. Il l’avoue d' »emblée: il se l’est auto-attribué car il le mérite. Collectionneur de dictionnaires en touts genres, il vient même d’en écrire un!

Convaincu d’être un bienfaiteur de l’humanité, il nous embarque pour une promenade désinvolte entre mots savants, loufoques et incongrus, sous la forme d’un abécédaire souvent (très) drôle et un peu fêlé. Comme quoi, le Belge sait bien aussi parler le français, sais-tu?

Buvette et restauration sur place.

Repas à l’issue de la représentation.

Réservation indispensable.

Durée: 1h15

À partir de 13 ans. .

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Velles 52500 Haute-Marne Grand Est

