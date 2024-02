TINTA’MARS HANSEL & GRETEL Neuilly-l’Évêque, dimanche 24 mars 2024.

TINTA’MARS HANSEL & GRETEL Neuilly-l’Évêque Haute-Marne

Tout public

À la Salle des Fêtes

Un conte, trois chaises, huit instruments.

Deux enfants, une sorcière et sa maison en pain d’épices.

tous les célèbres ingrédients du conte sont là. Mais le Collectif Ubique remet au goût du jour la célèbre recette des frères Grimm avec un spectacle théâtral et musical, poétique et déjanté où l’alexandrin est mis à l’honneur, dans une réécriture intégrale du texte et des compositions originales, mêlant instruments anciens et modernes.

Durée: 1h

À partir de 6 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Neuilly-l’Évêque 52360 Haute-Marne Grand Est

