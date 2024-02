TINTA’MARS FRANKENSTEIN Langres, samedi 23 mars 2024.

TINTA’MARS FRANKENSTEIN Langres Haute-Marne

Tout public

À la salle Jean-Favre

La compagnie Karyatides s’empare du mythe de Frankenstein et le revisite, en propose une lecture singulière, profonde, complexe, imagée, chantée, toute en finesse et en émotions. Elle le fait sous la forme d’un théâtre d’objet et opératique.

sur scène Victor Frankenstein, sa mère, sa sœur, des scientifiques, la créature, défilent parmi d’autres et racontent, commentent, vivent, cherchent, souffrent, rient. C’est un monde en immensément petit, une histoire fascinante et rocambolesque.

Durée: 1h15

À partir de 9 ans .

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

