TINTA’MARS CLIMAX Langres, mardi 12 mars 2024.

TINTA’MARS CLIMAX Langres Haute-Marne

Tout public

Spectacle d’ouverture à la salle Jean-Favre

Les artistes de la Compagnie Zygomatic mettent leurs talents au service de problématiques très actuelles: dérèglement climatique, épuisement des ressources, disparition de la biodiversité. Interprété avec un humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde les sujets brûlants en défiant les lois de la gravité.

Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré, acrobatie et chansons, le rire est utilisé comme une arme de réflexion massive, tentant de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent.

Pour débuter le festival, le tinta’bar ouvre ses portes dès 19h dans le hall de la Salle Jean-Favre.

Partagez un moment de convivialité et d’échanges autour de produits locaux à boire et à déguster. Formule repas à 12 €, boissons non comprises.

Réservation indispensable.

fin de service du plat chaud à 20h.

A partir de 8 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-12

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

L’événement TINTA’MARS CLIMAX Langres a été mis à jour le 2024-01-23 par Antenne du Pays de Langres