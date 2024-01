Tintamarres Carte blanche à Valérie Vivancos Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement, jeudi 8 février 2024.

Retrouvez le rendez-vous Tintamarres lundi 5 et jeudi 8 février à la Cité de la Musique de Marseille.

Au programme de ce « Tintamarres » :



••• Lundi 5 février



Improvisatrice et compositrice de musique électroacoustique, artiste transdisciplinaire, Valérie Vivancos s’installe à Paris en 2002, après 11 ans dans l’underground anglo-saxon. Elle initie des projets liés à la création sonore, des collaborations transversales, œuvre pour des organisations culturelles et humanitaires, écrit et traduit des textes littéraires et critiques. Elle a mené des actions participatives du Brésil à l’Auvergne, invité le public à dormir dans un bunker au Danemark, spatialisé sa musique dans un planétarium, sur des acousmoniums, joué sur le Danube, avec des objets sonores à Hong Kong, dansé avec des chorégraphes Fluxus, nagé en eaux libres, créé des bandes son pour des musées, des flux binauraux, des îlots poétiques ou des caméras de surveillance. Elle a reçu des commandes pour des pièces artistiques, musicales et radiophoniques et se produit fréquemment en France et à l’étranger. Discographie Echolalia, The Sleep in Opera, Îpe, trommeln dialogue electric (avec Limpe Fuchs) et Ħal Saflieni.



• 18h30 Rencontre avec Valérie Vivancos

En partant de l’écoute de deux extraits « hors champs » de pièces radio « Monsieur Beckett et Dédé Roussimoff » (France Culture) et « 4 Saints in 3 Acts, opéra moderniste et primitiviste » (RTBF), Valérie Vivancos parlera de son travail et de sa démarche. Un échange questions-réponses est prévu avec le public.



• 20h30 Concert sur acousmonium



– Riddle (06’26” 2014 )

3ème mouvement d’Echolalia, pièce électroacoustique en 4 mouvements dont l’intégralité des sons proviennent d’un enregistrement de voix réalisé dans les studios du GRM en 2010.



– Le Sommeil d’Albertine (5’49 2016)

Issu du projet The Sleep In Opera (2002), recherche au laboratoire du sommeil du CHU Gui de Chauliac, Montpellier et performance participative dans un bunker sous le parc Hans Christian Ørstedn, Copenhague, Danemark.

Album sorti sur le label suedois Sublunar Society en 2016.



– Slippery Seas (8’- 2016)

Sorti sur l’album Phaune Box, commande de Phaune Radio (2016).



– Hazy Metal (10’29 2017)

Inscrit dans le projet “Libérer l’esprit des objets”, commande de Radio France et du GRM, créé au festival Présences dédié à Kaija Saariaho, au Studio 105 de la Maison de la Radio, le 12 février 2017.



Entr’acte 20’



– Summstein (10’ 2021)

Commande France Musique pour l’émission Création Mondiale d’Anne Montaron, composé dans le cadre d’une résidence dans les studios du GRM.

Sorti sur l’album Ħal Saflieni, sur le label Tsuku Boshi (2022).



– Idiorrhythms Part I (21’ 2023)

Commande GRM, crée le 5 novembre 2023 au studio 104 de la Maison de la Radio suite à une résidence dans les studios du GRM.





••• Jeudi 8 février

19h début de la scène ouverte

Concert des étudiant.es de la classe de composition de la Cité de la Musique de Marseille. Enseignant.es François Wong, Loïse Bulot, Térence Meunier. .

