Tintamarres – Aude Rabillon Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Tintamarres – Aude Rabillon Marseille 1er Arrondissement, 2 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement. Tintamarres – Aude Rabillon Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

2022-05-02 – 2022-05-02 Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Une soirée en deux temps avec la compositrice électroacousticienne Aude Rabillon :



• 18h30 – Conférence

Rencontre avec Aude Rabillon



• 20h30 – Concert Carte Blanche

sur l’acousmonium de la Cité de la Musique

“Montreuil points d’écoute”

13’36, commande des Instants Chavirés, Montreuil, 2021

“C’est. Et tu n’entends pas comme c’est.”

2e pièce issue de l’ensemble Pour ne plus taire, 21’28, 2021 Compositrice électroacousticienne, Aude Rabillon explore dans ses pièces les porosités entre écriture radiophonique et musique électroacoustique. http://www.citemusique-marseille.com/ Une soirée en deux temps avec la compositrice électroacousticienne Aude Rabillon :



• 18h30 – Conférence

Rencontre avec Aude Rabillon



• 20h30 – Concert Carte Blanche

sur l’acousmonium de la Cité de la Musique

“Montreuil points d’écoute”

13’36, commande des Instants Chavirés, Montreuil, 2021

“C’est. Et tu n’entends pas comme c’est.”

2e pièce issue de l’ensemble Pour ne plus taire, 21’28, 2021 Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Cité de la Musique de Marseille - L'Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Cité de la Musique de Marseille - L'Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/

Tintamarres – Aude Rabillon Marseille 1er Arrondissement 2022-05-02 was last modified: by Tintamarres – Aude Rabillon Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement 2 mai 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône