le mercredi 25 août à 18:30

Christine est un personnage haut en couleurs. Elle ressemble à Julia Roberts mais avec un nez de clown et des dents pourries. Elle parle à un frigo, efface si c’est nul, parle a son fils même s’il n’est pas là. Christine est une boxeuse, elle nous offre ses combats. Obsession de la mort, obsession de l’amour. More Aura est un spectacle sur la résilience, le combat pour la vie, la douce folie qui nous permet parfois de rester debout. Tarifs : Plein tarif: 8€ Adhérents, groupes (+ de 8 pers): 6€ Scolaires, demandeurs d’emploi : 5,50€ Pour prolonger la soirée, un apéro-dinatoire est proposé à l’issue de la représentation. Formule à 9€. Réservations indispensables. Toutes les informations sur [www.tintamars.com](http://www.tintamars.com)

Payant, Placement libre

Spectacle dans le cadre du festival Tinta'été par l'association Tinta'mars. Le Faubourg 52500 VELLES Velles

2021-08-25T18:30:00 2021-08-25T19:30:00

