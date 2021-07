Plesnoy Place de la Mairie Haute-Marne, Plesnoy TINTA’ÉTÉ – CE NE SERA PAS LONG Place de la Mairie Plesnoy Catégories d’évènement: Haute-Marne

Plesnoy

TINTA’ÉTÉ – CE NE SERA PAS LONG Place de la Mairie, 29 août 2021-29 août 2021, Plesnoy. TINTA’ÉTÉ – CE NE SERA PAS LONG

Place de la Mairie, le dimanche 29 août à 19:00

Greg et Natacha, inspecteurs modèles envoyés par la Commission Européenne, viennent contrôler le Festival. Leur exigence pédagogique et leur volonté d’échapper à la langue de bois les poussent à utiliser des formes de langage plus corporelles à base de balles roses. Un savoureux mélange de jongle, de ukulélé, de chants et de théâtre comique… Une forme de langage uni-versel pour un spectacle détonnant. Tarifs : Plein tarif: 8€ Adhérents, groupes (+ de 8 pers): 6€ Scolaires, demandeurs d’emploi : 5,50€ Pour prolonger la soirée, un apéro-dinatoire est proposé à l’issue de la représentation. Formule à 9€. Réservations indispensables. Toutes les informations sur [www.tintamars.com](http://www.tintamars.com)

Payant, Placement libre

Spectacle dans le cadre du festival Tinta’été par l’association Tinta’mars. Place de la Mairie 52360 Plesnoy Plesnoy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T19:00:00 2021-08-29T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Plesnoy Étiquettes évènement : Autres Lieu Place de la Mairie Adresse 52360 Plesnoy Ville Plesnoy lieuville Place de la Mairie Plesnoy