Varennes-sur-Amance Place de l'Église Haute-Marne, Varennes-sur-Amance TINTA’ÉTÉ – BANKAL Place de l’Église Varennes-sur-Amance Catégories d’évènement: Haute-Marne

Varennes-sur-Amance

TINTA’ÉTÉ – BANKAL Place de l’Église, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Varennes-sur-Amance. TINTA’ÉTÉ – BANKAL

Place de l’Église, le vendredi 3 septembre à 19:00

Ils sont deux, ils ont la même passion… prendre des risques. Le vertige, ils adorent ! Pour atteindre les sommets, ils échafaudent des architec-tures improbables… À l’aide de tabourets ! C’est déjanté, dérisoire, instable. Le danger est partout et la chute probable. Mais c’est excitant, calculé, précis. Ici tout est question d’élans, d’amour et de confiance mutuelle… Mais est-ce bien raisonnable ? Tarifs : Plein tarif: 8€ Adhérents, groupes (+ de 8 pers): 6€ Scolaires, demandeurs d’emploi : 5,50€ Toutes les informations sur [www.tintamars.com](http://www.tintamars.com)

Payant, Placement libre

Spectacle dans le cadre du festival Tinta’été par l’association Tinta’mars. Place de l’Église 52400 Varennes-sur-Amance Varennes-sur-Amance Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T19:00:00 2021-09-03T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Varennes-sur-Amance Étiquettes évènement : Autres Lieu Place de l'Église Adresse 52400 Varennes-sur-Amance Ville Varennes-sur-Amance lieuville Place de l'Église Varennes-sur-Amance